Negentien jaar na zijn Roland Garros-finale is Martin Verkerk nu gek op pickleball

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Martin Verkerk is enthousiast over pickleball. Ⓒ Matty van Wijnbergen

PARIJS - Zijn naam duikt telkens weer op als op Roland Garros om het grote geld en de titel wordt getennist. Martin Verkerk is immers de laatste Nederlander die een grandslamfinale haalde en het is inmiddels negentien jaar geleden dat hij Hollandse sporthistorie schreef in Parijs. Verkerk (43) runt tegenwoordig een eigen tennisschool en heeft de nieuwe sport pickleball ontdekt. Die wil hij wel eens onder de aandacht brengen. Pickleball? Wat is dat nu weer?