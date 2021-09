Remises Dick Advocaat en Bert van Marwijk, Alireza Jahanbakhsh beslissend

Irak vervolgt de kwalificatiecampagne dinsdag met een ’thuiswedstrijd’ in Qatar tegen Iran. De veiligheidssituatie in het land zelf is nog niet altijd stabiel genoeg voor toestemming van de FIFA om daar interlands te spelen. Datzelfde Iran won donderdag met 1-0 van Syrië. Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh was tien minuten na rust goed voor de enige treffer van de wedstrijd.

In de andere wedstrijd in de Azatische kwalificatiegroep A nam Bert van Marwijk het met zijn Verenigde Arabische Emiraten op tegen Libanon. Dit duel eindigde - net zoals van Advocaat - in een 0-0 gelijkspel, waardoor Iran voorlopig aan de leiding gaat.

Zes landen

De kwalificatiegroep bestaat uit zes landen, waarvan de eerste twee zich rechtstreeks plaatsen voor het WK in Qatar volgend jaar. De nummer 3 speelt een play-off tegen de nummer 3 uit de andere poule, waarna de winnaar van die tweestrijd nog een intercontintentale play-off speelt om een WK-ticket.

Advocaat en Van Marwijk treffen elkaar op 12 oktober voor het eerst in een WK-kwalificatieduel.

Bekijk hier het programma in de WK-kwalificatie