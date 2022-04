Premium Het beste van De Telegraaf

’We zagen ons genoodzaakt in te grijpen’ Technisch directeur Nijkamp wilde Fraser niet naar uitgang duwen bij Sparta

Door Jeroen Kapteijns

Aleksandar Rankovic en Henk Fraser Ⓒ Pro Shots

ROTTERDAM - Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta Rotterdam heeft geen spijt van zijn beslissing om voortijdig afscheid te nemen van assistent-trainer Aleksandar Rankovic. Uit onvrede over dat besluit besloot hoofdtrainer Henk Fraser per direct zijn functie neer te leggen, waardoor een voortijdig einde is gekomen aan het vierjarig dienstverband bij de Kasteelclub van de trainer, die komend seizoen voor de groep staat bij FC Utrecht. Sparta wil de zaken met Fraser zo snel mogelijk afhandelen, zodat Maurice Steijn het stokje per direct over kan nemen.