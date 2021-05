Arjen Robben moet FC Groningen Europa in helpen

Voor FC Groningen staat er weinig meer op het spel in Zwolle. Trainer Danny Buijs weet al dat FC Utrecht de eerste tegenstander in de play-offs wordt. „Er is nog een aantal spelers waarvan we later gaan beslissen of ze mee gaan naar Zwolle”, vertelt hij op de website van zijn club.

Mike te Wierik en Bart van Hintum zijn geschorst voor het duel met PEC Zwolle. Wessel Dammers en Gabriel Gudmundsson zijn nog geblesseerd.