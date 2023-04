PSV schrijft KNVB boze brief over spreekkoren en wangedrag Spakenburg

Xavi Simons (m) was het mikpunt van homofobe spreekkoren. Ⓒ ANP

PSV heeft de KNVB een boze brief geschreven over de gebeurtenissen van dinsdag tijdens de halve finale van de KNVB-beker tegen Spakenburg. „Wij hebben beschreven wat er is gebeurd en hoe wij er tegenaan kijken”, meldt een woordvoerster van de club.