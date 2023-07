Feyenoord in aantrekkelijk duel gelijk tegen Villarreal

Stengs, die na zijn bliksemtransfer vrijdag zelfs nog aan de media moet worden voorgesteld, had welgeteld één training bij zijn nieuwe club in de benen. Hij begon in de basis en werd een kwartier voor rust al weer naar de kant gehaald. Zijn optreden was in werkelijkheid natuurlijk niet alleen maar bedoeld om hem bij de supporters in de schijnwerpers te zetten. Voor Slot, die na Villarreal nog slechts één duel heeft (zondag tegen Benfica) voor de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal, is het belangrijk dat Stengs zo snel mogelijk wordt ingepast bij de kampioen.

Stengs, voor wie zes miljoen euro is betaald en wiens transfersom met de bonus erbij nog zou kunnen oplopen naar zeven miljoen, is de man die Feyenoord een kwaliteitsimpuls moet geven. Hij moet zijn medespelers en hun acties in het veld leren kennen. Het spelsysteem dat de voor hem al goed bekende Slot hanteert is veel minder een probleem. Daarom was zijn eerste optreden met de basiself nuttig voor hem én de hele ploeg.

Bekijk ook: Feyenoord heeft Luka Ivanusec bijna binnen

Legioen enthousiast

Dat de 24-jarige, als rechtsbuiten gestarte Stengs ook echt kwaliteit bezit, liet hij met een paar fraaie acties in dat half uurtje meteen zien. Een steekpass op de gelanceerde Marcus Pedersen, een fluwelen voorzet richting de tweede paal en het grote gemak waarmee hij opereerde maakten het Feyenoord-legioen meteen enthousiast.

Arne Slot Ⓒ ANP Pro Shots

In de punt van de aanval stond bij Feyenoord Igor Paixao. De Braziliaan fungeert als spits, omdat Danilo op weg is naar het Schotse Rangers en Santiago Gimenez pas net weer in training is. De Mexicaan zat wel op de tribune om zijn ploeg aan het werk te zien en zal tegen Benfica weer minuten maken.

Flinke misser Wieffer

Op de linkerflank koos Slot andermaal voor de pas 17-jarige Leo Sauer uit de eigen opleiding. Feyenoord bepaalde wel de toon en had via Mats Wieffer voor rust al een voorsprong moeten nemen. Wieffer miste op een meter van de doellijn. Aan de andere kant faalde de ervaren Etienne Capoue niet voor de Spanjaarden, toen hij uit de rug van Ramiz Zerrouki vertrok: 0-1.

Na de pauze stelde Feyenoord met een compleet nieuwe ploeg, waarin onder anderen de van Newcastle United gehuurde Yankuba Minteh en Alireza Jahanbakhsh hun opwachting maakten, snel orde op zaken. Jahanbakhsh schoot vanaf elf meter raak nadat Minteh in het strafschopgebied was gevloerd door Villarreal-doelman Pepe Reina.

Jeugdspelers de smaakmakers

Opmerkelijk genoeg waren de jeugdspelers samen met Dilrosun in dat tweede bedrijf de smaakmakers. De piepjonge Gjivai Zechiël en Antony Milambo lieten de aanhang genieten in hun rollen achter de ook pas 19-jarige Minteh. Slot lijkt een aardige selectie te hebben geformeerd samen met directeur Dennis te Kloese.

Gjivai Zechiel maakte indruk Ⓒ ANP Pro Shots

En dan te weten dat aan deze groep de Kroatische international Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) de komende dagen nog moet worden toegevoegd en Feyenoord ook in de race blijft voor een spits.