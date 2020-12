Heeft Bora-Hansgrohe de nieuwe Primoz Roglic aan de haak geslagen?

„Het ziet er misschien uit als een gewaagde stap en er is zeker risico aan verbonden. Maar we volgen ’Toni’ al geruime tijd en zijn overtuigd van zijn fysieke mogelijkheden”, aldus teammanager Ralph Denk. „Je kunt aan voorbeelden als Primoz Roglic en Michael Woods zien dat zo’n experiment succesvol kan uitpakken en we hebben altijd gezegd dat we binnen verschillende sporten zouden scouten.”

„Ik wil niet zeggen dat ’Toni’ binnen twee jaar zal strijden om de Tour-overwinning. Maar we zien veel potentieel in hem, vooral in de hoge bergen. In de zomer trainde hij een week op de fiets met een aantal van onze rijders in Oostenrijk, wat erg goed werkte. Technisch gezien is hij ook behoorlijk sterk. We zullen zien waar deze reis ons brengt, maar we zullen het stap voor stap doen.”

Palzer sprak van „een stoute droom” die in vervulling gaat. „Profrenner worden was een gedachte die in mijn achterhoofd speelde, een droom die onbereikbaar leek. De beslissing om aan een nieuwe sportcarrière te beginnen, nam ik pas tijdens mijn contact met Bora.”

Een aantal jaar geleden nam Roglic (31) een soortgelijke stap. De Sloveen van Jumbo-Visma is voormalig schansspringer. Hij won dit jaar de Vuelta. De 34-jarige Woods was eerder hardloper. De Canadees won vorig jaar ritten in de Vuelta en Milaan-Turijn.