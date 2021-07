Revanchegevoelens zijn Annemiek van Vleuten vijf jaar na ’De Val’ vreemd

Annemiek van Vleuten: „Na mijn val in Rio kreeg ik allerlei berichtjes van mensen dat ik ze inspireerde met hoe ik me terugvocht, en dan merk je toch dat je soms iets kunt betekenen voor de maatschappij.” Ⓒ René Bouwman

De Nederlandse vrouwen zijn zondag in de wegwedstrijd dé topfavorieten voor olympisch goud. Annemiek van Vleuten (38) leek vijf jaar geleden in Rio op weg naar de titel, maar na een zware val vervloog die droom, waarna Anna van der Breggen toch het Wilhelmus liet klinken. Van Vleuten gaat voor de herkansing en geeft zichzelf in aanloop naar de wegrace in een openhartig gesprek bloot over de vele mooie momenten, maar ook heftige tegenslagen in haar leven.