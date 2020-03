Shevchenko: ’Deze periode lijkt op tijd na Tsjernobyl’

„Ik woon net buiten Londen, en zit al tien dagen binnen in mijn huis”, vertelt de 43-jarige Shevchenko aan het Britse Sky TV. „We gaan door een ontzettend moeilijke periode en hopen dat het snel beter wordt. Alle mensen die in de zorg werken, zijn voor mij de absolute helden van dit moment.”

Shevchenko, die zelf de Oekraïense nationaliteit heeft, vergelijkt de huidige periode zelfs met een bijzondere tijd in de Russische geschiedenis. „Ik vind dat deze situatie rond de coronacrisis lijkt op de periode toen de nucleaire ramp bij Tsjernobyl plaatsvond”, aldus Sheva, die destijds 9 jaar oud was. „Dat was ook een heel moeilijke periode.”

Shevchenko beleefde als speler hoogtijdagen in de shirts van Dinamo Kiev en AC Milan, waarna hij ook nog voor Chelsea uitkwam. De voormalig spits was tijdens het EK in 2012 twee keer trefzeker voor gastland Oekraïne in de eerste groepswedstrijd tegen Zweden.