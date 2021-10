'Schandalig! NEC-directeur verdient draai om de oren'

Het ziet er, volgens Verweij, naar uit dat coach Erik ten Hag kiest voor Steven Berghuis ’op 10’, en dus geen Davy Klaassen op die positie. „Een keuze voor voetbal, en wat minder zekerheid”, stelt Driessen.

Europese duels

Uiteraard gaat het ook over andere duels van de Nederlandse clubs in Europa. Zo speelt PSV donderdag in de Europa League thuis tegen AS Monaco, Vitesse treft in Arnhem Tottenham Hotspur in de Conference League en in datzelfde toernooi gaat Feyenoord de strijd aan met Union Berlin.

Driessen heeft met verbazing naar alle onrust rondom NEC-Vitesse gekeken. NEC-directeur Wilco van Schaik kreeg complimenten hoe hij handelde onder lastige omstandigheden. „Maar hij verdient ook een draai om de oren”, aldus Driessen. Waarom? Luister naar Kick-off.

Verder in deze aflevering: wordt Klaas-Jan Huntelaar een toptrainer? Is Peter Bosz de ideale opvolger van Louis van Gaal? En kan het gedrag van Ralf Seuntjens wel door de beugel?

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.