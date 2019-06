F1-coureur Grosjean verjaagt inbrekers uit eigen huis

Nadat hij zondag had deelgenomen aan de GP van Canada was Haas-coureur Grosjean terug thuis in zijn huis in Zwitserland. Samen met zijn familie kreegt hij echter onaangenaam bezoek van twee inbrekers. Grosjean kon de inbrekers wegjagen en wordt door zijn vrouw Marion als een held beschouwd.

„Een van die dagen”, aldus de Fransman op Instagram. „Twee inbrekers in ons huis afgelopen nacht. Gelukkig gingen ze op de vlucht toen ik naar hen toekwam. Geen leuk gevoel, maar we zijn gelukkig allemaal veilig.”

Daarna bedankte Grosjean iedereen voor de reacties op zijn post. „Bedankt allemaal. Het was niet de leukste nacht maar we zijn gelukkig allemaal veilig. De kinderen hebben niets gehoord. Ik ben blij dat ze er niets over weten en ik hoop dat we dat zo kunnen houden.”

De echtgenote van Grosjean reageerde ook op Instagram en zei dat haar man een held was.