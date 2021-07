Pover Feyenoord komt in Kosovo niet verder dan bloedeloos gelijkspel

Met debutanten Guus Til en Marcus Pedersen in de basis werd het heenduel van de tweede voorronde van de Conference League aangegaan door trainer Arne Slot. Uit bij FC Drita uit Kosovo moest de basis gelegd worden om het in de return volgende week in de Kuip af te maken. Daarna wacht immers FC Luzern. Mits FC Drita aan de kant gezet wordt.

In het Gjilan City Stadium maakten FC Drita en Feyenoord er niet echt een fraai schouwspel van. Wel had de ploeg van Slot de overhand en kreeg Naoufal Bannis een aardige kans, die de keeper van FC Drita goed met zijn benen stopte. De Kosovaren lieten zich mondjesmaat zien via de counter.

Gezapig

Maar de wedstrijd sleepte zich gezapig voort. Feyenoord wilde wel, maar speelde in een te laag tempo om de opponent kapot te spelen. De Rotterdammers waren dominant, maar te gemakzuchtig de eerste helft. FC Drita liet eigenlijk helemaal niets zien.

Feyenoord wist niet langs FC Drita te geraken. Ⓒ ANP/HH

Na rust was het spelbeeld niet veel anders. Feyenoord veel in balbezit, maar tot vloeiende combinaties, laat staan kansen leidde dit niet echt. In de 60e minuut pegelde Luis Sinisterra - sowieso de gevaarlijkse man aan Feyenoord-zijde -aardig op doel, maar zijn inzet werd gepareerd.

Megakans Til

In de 70e minuut had Feyenoord toch echt moeten scoren. Eindelijk kwam een voorzet van Pedersen op rechts wel aan, maar Til mikte met links vlak voor het doel naast. De grootste kans voor de Rotterdammers.

In het slot van de wedstrijd kwam de ploeg van Slot nog heel dicht bij een treffer, maar invaller Francesco Antonucci mikte op de paal. Feyenoord zal volgende week donderdag in de Kuip uit een ander vaatje moeten tappen om een afgang te voorkomen.

Aanvoerder Fer: Feyenoord kan en moet beter

Aanvoerder Leroy Fer gaf na de teleurstellende 0-0 in Kosovo tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League grif toe dat Feyenoord ondermaats had gepresteerd. „We wilden hier winnen en hebben ook een aantal kansjes gehad”, zei hij bij ESPN. „Maar het waren er niet genoeg. Het was dus niet goed genoeg. Met onze kwaliteiten hadden we meer moeten creëren. We weten dat we beter kunnen.”

Fer baalde van de defensieve speelwijze van de nummer 2 van Kosovo. „Ze waren met tien man aan het verdedigen en loerden alleen maar op de counter met een aantal snelle spelers. Het is gewoon moeilijk voetballen tegen een ploeg die zo ver inzakt.”

Fer deed zijn best om positief te blijven. „We hebben niets weggegeven. We moeten nu kijken naar volgende week. We hebben thuis nog de kans om de klus te klaren. Dat is het belangrijkste.”