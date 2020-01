 Quintana maakt indruk op bizar steile klim 

De 29-jarige Colombiaan won in zijn thuisland de 12e editie van de Circuito Ciclístico Jenesano. Het is de eerste zege voor Quintana in het shirt van zijn nieuwe werkgever Team Arkéa Samsic.

De Circuito Ciclístico Jenesano is geen officiële UCI-wedstrijd (en telt dus nog niet officieel mee voor de officiële zegestand), maar dat de koers niet misselijk is, mag blijken uit de beelden. Daarop is te zien hoe Quintana op een vreselijk steile klim de maat wegrijdt bij UAE-renner Cristian Camilo Muñoz.

De achtervolgers hadden meer moeite met de klim dan Quintana: