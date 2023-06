Premium Het beste van De Telegraaf

Max Verstappen in Club van 25: ’Hij moet altijd aan staan’

Door Erik van Haren

Het leven lacht WK-leider Max Verstappen toe.

BARCELONA - Het is een zin die Sergio Pérez niet voor niets geregeld uitspreekt. De Mexicaanse coureur beseft dat hij alleen een gooi kan doen naar de wereldtitel als hij constant presteert. Het is precies wat zijn teamgenoot Max Verstappen wél doet. Al 25 races op rij is de WK-leider in de punten gefinisht.