Lewis Hamilton kan geluk niet op: ’Voelt als mijn eerste pole’

De zevenvoudig wereldkampioen legde beslag op zijn negende pole in Boedapest. Hamilton was voor de eerste keer sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië, eind 2021, weer eens de snelste in een kwalificatiesessie.

„Ik ben mijn stem kwijt van het schreeuwen in de auto”, aldus de Mercedes-coureur. „Dit voelt als mijn eerste pole position. Het team werkt zo hard om ons weer terug aan te top te krijgen. Ik had niet verwacht dat we hier voor pole zouden vechten. Die laatste run heb ik alles gegeven, er zat niet meer in.”

Vrijdag was Hamilton na de eerste twee trainingen nog somber gestemd over de kansen van Mercedes dit weekeinde in Boedapest. „De laatste tijd is een enorme achtbaan geweest voor het team, maar tegelijkertijd is niemand het geloof kwijtgeraakt. We moeten op deze voet verdergaan.”

Achter Hamilton en Verstappen staan zondag (15.00 uur) op de tweede startrij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Ook dat is een verrassing en McLaren liet zien dat de goede prestaties van twee weken eerder op Silverstone geen incident waren.

„Al baal ik wel, want ik zit nog geen tiende van pole position af”, stelt Norris. „Ik voel dat ik iets te veel fouten heb gemaakt en dat heeft me vandaag de pole gekost.”