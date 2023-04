Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig PSV-aanvaller Peter Ressel snapt het nog steeds niet De bijzondere bekerfinale van 1970: ’Ajax werd er mooi nog even bij gedouwd’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Velibor Vasovic toont trots de gewonnen KNVB-beker van 1970. Ajax verloor in de achtste finale al van AZ, maar kwam door een oneven aantal deelnemers alsnog in de kwartfinales terecht. Uiteindelijk winnen de Amsterdammers het toernooi zelfs. Ⓒ FOTO ANP/HH

Ajax en PSV staan zondag tegenover elkaar in de KNVB-bekerfinale. Het is de vijfde keer in de historie dat beide kemphanen elkaar treffen in de strijd om de Dennenappel. In de aanloop naar de eindstrijd kijken we terug op eerdere finales tussen beide teams. Vandaag de bijzondere finale van 1970.