Wielrennen springlevend na dopingdal

Primoz Roglic, met naast hem Richard Carapaz en Hugh Carthy Ⓒ ANP/HH

Het is al heel wat langer aan de gang dat de wielersport zich in positieve zin manifesteert, maar tijdens het coronaseizoen 2020 is dat nog eens extra benadrukt. Toen Lance Armstrong in 2013 bekende dat hij tijdens zijn carrière veelvuldig prestatiebevorderende middelen had gebruikt, was dat de grootste dopingdreun uit de geschiedenis van de sport.