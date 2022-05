Verlies komt hard aan bij Van Bronckhorst

Aaron Ramsey was in Sevilla de enige voetballer die van elf meter er niet in slaagde om de keeper van de tegenstander te verschalken. „Dit doet heel veel pijn”, sprak de 47-jarige Van Bronkhorst na afloop. „Met strafschoppen is het een loterij, vandaag stonden we niet aan de goede kant.”

Van Bronckhorst was desondanks bijzonder trots op zijn spelers. „Ik heb niks te klagen. Mijn spelers hebben er alles aan gedaan vandaag. Als je een hoop grote finales speelt, zul je herinneringen hebben die voor altijd bij je blijven als je wint, maar de nederlagen doen heel veel pijn. Ik verloor een WK-finale (die van 2010, red.).”

Kevin Trapp stopt de penalty van Aaron Ramsey. Ⓒ ANP/HH

Bij de pakken neerzitten is aan de Rotterdammer niet besteed. „We moeten verder. Zaterdag wacht ons een grote wedstrijd. En volgend seizoen moeten we weer helemaal opnieuw beginnen.” Komende zaterdag wacht Hearts in de finale van de Schotse beker. „Dat wordt niet makkelijk om er klaar voor te zijn. Dit doet veel pijn, maar we willen het seizoen graag afsluiten met een prijs.”

Ramsey gebroken

Van Bronckhorst leefde mee met Ramsey. „Hij zit diep in de punt”, vertelde Van Bronckhorst. „Het is nooit fijn om te verliezen. Iedereen zit er doorheen. Dat voel je in de kleedkamer. Je kunt een strafschop benutten of missen. Helaas overkwam dat laatste Aaron, maar je wilt altijd spelers hebben die penalty’s durven nemen.”

Grote kans

Rangers, voorheen Glasgow Rangers, had in de 118e minuut de kans om het duel te beslissen, maar Trapp redde op een schot van Ryan Kent. „Natuurlijk was dat een grote kans, maar net zo goed een goede redding. Zo kort voor tijd is dat een beslissend moment”, keek Van Bronckhorst terug. „Zulke kansen moet je benutten, maar Ryan deed niets verkeerd.”

De spelers van Eintracht Frankfurt hadden in de nacht van woensdag op donderdag een natte verrassing voor hun trainer Oliver Glasner. Terwijl die tijdens een persconferentie tekst en uitleg gaf over de na strafschoppen gewonnen Europa League-finale tegen Rangers, stormden enkele van hen de persruimte in om de coach te trakteren op een zogenoemde bierdouche.

Ongeslagen

„We hebben in deze wedstrijd laten zien dat we als een team functioneren, nu gaan we een paar dagen feestvieren met onze fans”, zei de Oostenrijker Glasner, met de haren nat en in een doorweekt T-shirt. „We hebben dertien wedstrijden in Europa gespeeld en we hebben er dit seizoen geen enkele verloren. Ik heb geen woorden om de prestatie van deze jongens te omschrijven.”

Dolle blijdschap bij de spelers van Eintracht Frankfurt. Ⓒ ANP/HH

Eintracht Frankfurt mocht niet alleen de bokaal mee naar huis nemen. De club, slechts als elfde geëindigd in de Bundesliga, is door het winnen van de Europa League ook rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee komt het aantal Duitse clubs in de belangrijkste Europese competitie op vijf.

’Grootste moment uit historie’

Voorzitter Peter Fischer noemde de triomf in Sevilla „het grootste moment” uit de clubgeschiedenis. „Ik ben een enorm trotse voorzitter. We gaan deze beker aan de stad en de regio laten zien.” Donderdag staat een huldiging gepland op het plein voor het stadhuis van Frankfurt.