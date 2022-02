Olympisch nieuws: ijshockeyers Verenigde Staten winnen kraker tegen Canada

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Regerend kampioene Sofia Goggia wil titel verdedigen ondanks recente crash

08.00 uur: Bijna drie weken na haar crash in Cortina d’Ampezzo heeft de Italiaanse skiester Sofia Goggia weer op de piste gestaan. De 29-jarige atlete toonde in de eerste training voor de olympische afdaling van dinsdag aan dat ze, ondanks haar fysieke ongemakken, klaar is haar titel te verdedigen.

De Italiaanse crashte op 23 januari tijdens de wereldbekerwedstrijd super-G in Cortina d’Ampezzo. Ze liep daarbij een verrekking van de kruisbanden in haar knie en een klein breukje in een kuitbeen op.

„Het is al een succes op zich dat ik hier ben”, zei de Italiaanse na de training op The Rock, de piste in de bergen van Yanqing. „Dat was zeker geen vanzelfsprekendheid. Ik ben blij dat ik mijn run heb kunnen doen op de manier die ik wilde.”

Goggia zette de twaalfde tijd neer. Ze was ruim 1,5 seconde langzamer dan de Zwitserse Priska Nufer, die de beste tijd klokte.

Team USA, spelend in wit-blauw tenue, wist buurman Canada met ruime cijfers te verslaan. Ⓒ ANP/HH

Amerikaanse ijshockeyers verslaan Canada

07.45 uur: De Amerikaanse ijshockeyers hebben de olympische kraker tegen Canada overtuigend gewonnen. Het Noord-Amerikaanse onderonsje in groep A eindigde in 4-2 winst voor Team USA, dat eerder al met 8-0 won van China. Canada begon het toernooi met een zege op Duitsland (5-1).

Canada is met negen keer goud in het ijshockey bij de mannen met afstand het meest succesvolle land op de Winterspelen. De Amerikanen betraden pas twee keer het hoogste olympische erepodium. Vier jaar geleden in Pyeongchang ging de ijshockeytitel naar Rusland. Canada moest destijds genoegen nemen met het brons, terwijl de Verenigde Staten al in de kwartfinales bleven steken.

Goud Amerikaanse snowboardcrossers in gemengde landenwedstrijd

07.11 uur: De Verenigde Staten hebben zaterdag bij de Olympische Spelen hun vijfde gouden medaille behaald. De plak werd veroverd door de ervaren snowboardcrossers Lindsey Jacobellis en Nick Baumgartner, die in Zhangjiakou de beste waren in de eerste editie van de gemengde landenwedstrijd op de Winterspelen.

In de gemengde wedstrijd legden eerst de mannen het parcours over hobbels en schansen af, waarna de vrouwen volgden. De 40-jarige Baumgartner was in de finale nipt de snelste bij de mannen, waardoor Jacobellis (36) met een kleine voorsprong mocht beginnen aan het tweede deel. De olympisch kampioene op de individuele snowboardcross werd al snel gepasseerd door de Italiaanse Michela Moioli, maar de routinier vocht zich terug en bezorgde ’Team USA’ weer een gouden plak.

Neerdwarrelende sneeuw zorgde voor een extra uitdaging voor de snowboarders, zo ondervond ook de Australische Belle Brockhoff. Zij ging in de kwartfinale hard onderuit en moest per brancard worden afgevoerd. De landenwedstrijd lag hierdoor tijdelijk stil.