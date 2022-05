Girmay stapt na kurk-incident uit Giro: ’Als een koude douche’

De 22-jarige Girmay kreeg dinsdag tijdens de huldiging voor zijn winst van de tiende etappe de kurk van een fles prosecco hard in zijn linkeroog. De coureur uit Eritrea liet zich onderzoeken in het ziekenhuis. Daar werd geen ernstige schade geconstateerd, maar Intermarché-Wanty Gobert wil geen risico nemen met zijn nieuwste oogappeltje, zo vertelt de wielrenner zelf in een video.

„Na een incident op het podium werd bij onderzoeken in het ziekenhuis een bloeding in de voorste oogkamer van Biniam Girmay vastgesteld. De evolutie van zijn letsel gaat de goede richting uit en zal de komende dagen door een medisch team nauw opgevolgd worden. Om het risico op uitbreiding van de bloeding en oogboldruk te verkleinen, wordt het ten zeerste aangeraden om intensieve inspanningen vermijden. Onze prioriteit gaat naar een volledige genezing van het letsel en daarom hebben we in samenspraak met Biniam en de sportieve directie besloten dat hij niet meer aan de start van de elfde rit zal verschijnen.”

Ploegleider Valerio Piva baalt dat zijn ploeg verder moet zonder zijn smaakmaker. „Van bij de openingsrit heeft Biniam Girmay laten zien dat we gelijk hadden om in onze kansen op ritwinst te geloven. Het is opmerkelijk hoe zijn ploeggenoten elke dag opnieuw door het vuur gingen om het best mogelijke resultaat te behalen en hoe gelukkig iedereen is om met hem te werken. De overwinning van Biniam heeft dan ook een intens gevoel van euforie binnen ons team teweeg gebracht. Het nieuws over het incident kwam aan als een koude douche, maar intussen is Biniam terug in ons midden en hebben we de overwinning samen kunnen vieren. Het is zeer spijtig dat we onze jonge debutant in onze hechte groep renners verliezen, maar het advies van het medisch team was duidelijk en de gezondheid van Biniam is het belangrijkst.”

Vlak voor de huldiging zocht Girmay nog naar woorden om zijn ritzege te omschrijven. „Ongelooflijk”, zei de coureur van Intermarché-Wanty-Gobert nadat hij Mathieu van der Poel naar een tweede plaats had verwezen. Van der Poel reageerde sportief en stak zijn duim omhoog. Even later zocht hij Girmay op om hem te feliciteren.

„Onze ploeg heeft de tiende etappe gecontroleerd”, zei Girmay na een rit over 196 kilometer van Pescara naar Jesi. „Ik heb geen woorden voor wat de ploeg allemaal voor mij heeft gedaan. Ik werd in de finale nog door drie ploeggenoten geholpen en Domenico Pozzovivo trok de sprint voor mij aan.”

Girmay eindigde in de eerste etappe van de Giro als tweede, vlak achter Van der Poel. Hij stond tweede in het puntenklassement, vlak achter leider Arnaud Démare.

Bron: discovery +