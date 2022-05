’Giro d’Italia verder zonder Afrikaanse sensatie Girmay na kurk-incident’

Hij kreeg dinsdag tijdens de huldiging voor zijn winst van de tiende etappe de kurk van een fles prosecco hard in zijn linkeroog. De coureur uit Eritrea liet zich onderzoeken in het ziekenhuis. Daar werd geen ernstige schade geconstateerd, maar naar verluidt weigert Intermarché-Wanty Gobert risico te nemen met zijn nieuwste oogappeltje. Woensdag wordt het oog van de wielrenner verder onderzocht.

„Na de ceremonie kon Girmay niet meer zien”, vertelde teamarts Piet Daneels van Intermarché-Wanty Gobert aan het Belgische Sporza. „We zijn meteen naar het ziekenhuis van Jesi gegaan. Daar constateerden ze een bloeding in zijn voorste oogkamer. Zo’n bloeding is niet bedreigend voor het oog zelf. Na een nachtje rust moeten we beslissen of hij kan starten. We moeten voorzichtig zijn. Zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat er blijvende schade is. Maar dat moeten we nog even afwachten.”

Vlak voor de huldiging zocht Girmay nog naar woorden om zijn ritzege te omschrijven. „Ongelooflijk”, zei de coureur van Intermarché-Wanty-Gobert nadat hij Mathieu van der Poel naar een tweede plaats had verwezen. Van der Poel reageerde sportief en stak zijn duim omhoog. Even later zocht hij Girmay op om hem te feliciteren.

„Onze ploeg heeft de tiende etappe gecontroleerd”, zei Girmay na een rit over 196 kilometer van Pescara naar Jesi. „Ik heb geen woorden voor wat de ploeg allemaal voor mij heeft gedaan. Ik werd in de finale nog door drie ploeggenoten geholpen en Domenico Pozzovivo trok de sprint voor mij aan.”

Girmay eindigde in de eerste etappe van de Giro als tweede, vlak achter Van der Poel. Hij stond tweede in het puntenklassement, vlak achter leider Arnaud Démare.