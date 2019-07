Terpstra loert geduldig op die ene kans

„Ik heb de afgelopen week wel geprobeerd mee te springen, maar om in een goede ontsnapping mee te zitten is niet zo gemakkelijk. Er zijn er heel veel die azen op dé vlucht die weg gaat blijven. Je kunt niet tachtig keer meespringen, je moet je momenten kiezen. Om in de juiste ontsnapping mee te zitten moet je opletten welke renners er gaan, maar het is een mix van verschillende factoren. Het is een gevoel, maar ook heb je geluk nodig”, weet aanvaller Terpstra als geen ander.

Aanpikken bij juiste mensen

Vandaag, in de achtste rit van Mâcon naar Saint-Etienne, hoopt hij bij de juiste mensen aan te pikken om het vol te houden tot de finale. De etappe herbergt vijf cols van de tweede en twee van de derde categorie. Voor Terpstra ligt er ook nog een stukje sentiment, want in 2009 boekte hij in Saint-Etienne zijn eerste WorldTour-zege. De 35-jarige klassiekerspecialist won toen een etappe in de Dauphiné. „Het is een pittig parcours, maar zeker interessant voor mij. Ik denk dat het een finale is die me moet liggen”, aldus de winnaar van de Ronde van Vlaanderen (2018) en Parijs-Roubaix (2014).

Voor Terpstra liggen de kaarten er beter bij dan hij de afgelopen jaren gewend was toen hij in dienst reed van QuickStep. In die ploeg waren er in zijn tijd vooral sprintersbelangen. „Ik ben inderdaad weleens vermoeider geweest na een week Tour”, aldus Terpstra. „Voorheen had ik vaak andere taken en dat kost energie, nu heb ik me relatief kunnen sparen, hopelijk gaat zich dat uitbetalen. We zullen ons Franse shirtje wat meer laten zien dan we tot nu toe hebben gedaan.”