Carlijn Achtereekte denkt stiekem al aan Peking

Carlijn Achtereekte doet in Thialf mee aan de drie (zaterdag) en vijf kilometer (zondag) bij de NK Afstanden.

HEERENVEEN - Stiekem denken aan Peking. Dat was de afgelopen maanden voor Carlijn Achtereekte een aardige remedie, op momenten dat ze zich een voorstelling maakte van een schaatsseizoen zonder wedstrijden. „Dat zou kaal zijn: alleen trainen, verder niets. Nee, dan kun je maar beter je gedachten verplaatsen naar de Winterspelen van 2022”, zegt de rijdster van Jumbo-Visma, die in China sowieso mikt op prolongatie van haar olympische titel op de drie kilometer. De weg daarheen begint dit weekeinde met de NK Afstanden in Heerenveen.