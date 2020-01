’Bunga-bunga met 22 modellen en Man City-sterren’

Een groepje topvoetballers heeft 22 Italiaanse ’Instagram-modellen’ ingevlogen voor een ’bunga-bungaparty’. SEX AND THE CITY, kopt The Sun toepasselijk.

Het festijn vond plaats in een luxe hotel en spa, schrijft de Daily Mail, in het Mere Golf Resort om precies te zijn, een kuuroord met kasteelachtige uitstraling in het rustieke plaatsje Knutsford, met golfbanen, bubbelbaden en piekfijne kamers.

De vrouwen werden afgelopen zondag ingevlogen. Op dat moment had Manchester City net met 1-6 gewonnen van Aston Villa. Sergio Agüero scoorde drie keer. Gezien de stand op de ranglijst is weliswaar geen reden voor hosanna-stemming – City staat 14 punten achter op Liverpool – maar blijkbaar was dat minder belangrijk.

Welke spelers precies deelnamen, wordt niet vermeld. Volgens de Daily Mail gaf hoofdtrainer Pep Guardiola zijn goedkeuring voor een feest, al is onduidelijk of hij op dat moment de gastenlijst in handen had...

Italiaanse influencers

Voor volgers van de op Instagram doorgaans schaars geklede dames werd echter al snel duidelijk dat in de buurt van Manchester een feestje moest zijn gegeven met weinig verhullende scènes. Veel modellen hebben hun reis vastgelegd. Een van de jongedames maakte foto’s van de luchthaven. Anderen maakten video’s in het spa-resort. Ze relaxten, gekleed in glamourkledij. Ene Marta Tejada ontkurkte een champagnefles.

„Ik denk dat hun WAGS (een term voor voetbalvrouwen, red.) wel verbaasd zullen zijn dat deze vrouwen zijn uitgenodigd, en zij niet”, vertelt een bron tegen The Sun. „Deze meiden zijn erg mooi en hadden zo te zien genoeg plezier. Volgens mij geldt dat ook wel voor de voetballers.”

De toegang tot het Mere Golf Resort, waar het seksfeest gegeven zou zijn. Ⓒ Google Maps

Bekende gezichten die dit weekend in het resort zijn gespot, zijn onder meer tv-presentatrice Chriara Giuffrida en Isa Rivera. Zij plaatste op Instagram een video over het ontbijt van de damesgroep. Op andere foto’s is te zien hoe Chiara Battola in bad zit, te midden van andere dames in bikini. Enkele vrouwen zouden een extra nacht zijn gebleven om ook het nachtleven in Manchester te ontdekken.

Een woordvoerder van Manchester City wilde tegenover Britse media niet reageren.