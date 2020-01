Noa Lang: ’Bij FC Twente niet alleen leuke voetballer zijn in balbezit’

„Bij Ajax was dat uitzicht minder, omdat een paar jongens terug zijn gekomen van blessures en Ryan Babel erbij is gekomen. Daardoor ben ik achteruit gegaan in de pikorde. En ik ben op een leeftijd dat ik elke week op niveau moet spelen. Ajax vindt dat ook. Ze weten dat ik er klaar voor ben.

Lang heeft zichzelf concrete doelen gesteld. „Een van mijn doelen is om qua inhoud sterker te worden. Mijn verbeterpunten zijn hetzelfde als bij Ajax. Ik moet betrouwbaarder worden in de omschakeling en mezelf op elk gebied verbeteren om een completere voetballer te worden. Het moet niet zo zijn dat ik alleen een leuke voetballer ben in balbezit. Ook zonder de bal moet ik mijn werk verrichten. Mijn doel is om completer terug te keren bij Ajax. Ik weet zeker dat ik daar ga slagen.”

De kans om bij FC Twente aan de slag te gaan kwam als geroepen voor Lang. „Ik heb FC Twente altijd al een mooie club gevonden. Groot mooi stadion, fanatiek publiek. Het gesprek met FC Twente voelde gelijk goed. Ik ging met een heel goed gevoel naar huis. Dat ik laatst een hattrick heb gemaakt tegen FC Twente heeft geen rol gespeeld. Ik hoop wel dat ik in de Grolsch Veste nog veel goals kan maken in het goede shirt.”

