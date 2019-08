Verstappen spreekt zich uit over Gasly/Albon-wissel

„Natuurlijk is het jammer voor Pierre, maar het maakt mij persoonlijk niet veel uit wie mijn teamgenoot is”, zegt Verstappen desgevraagd vanaf zijn vakantieadres. „Het gaat erom dat we beter gaan presteren met de andere auto en daardoor meer punten binnenhalen voor het team.”

Verrassend

Dat Red Bull na twaalf races kiest voor een coureurswissel is enerzijds verrassend. Adviseur Helmut Marko gaf na de voorlaatste race voor de zomerstop, de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Duitsland, nog aan dat Gasly (23) het seizoen zeker zou afmaken. Na de voor de Fransman opnieuw tegenvallende race in Hongarije waren de signalen vanuit de top van het team al een stuk minder hoopvol voor Gasly.

Gasly kende een zeer teleurstellend half jaar bij Red Bull, nadat hij na een seizoen ervaring bij Toro Rosso werd gepromoveerd na het vertrek van Daniel Ricciardo. Gasly scoorde slechts 63 punten, tegenover 181 van Verstappen. Opvallend is dat de nieuwe man naast Verstappen, de eveneens 23-jarige Albon, nog minder ervaring heeft in de Formule 1. De Thaise Brit stapte dit seizoen pas in en heeft dus net twaalf races in de benen. Hij maakt een goede indruk en mag de komende maanden laten zien of hij ook de juiste coureur naast Verstappen is voor volgend jaar. Verstappen kent Albon nog uit de tijd in de karts.

