Live Eredivisie: FC Emmen weer gelijk in kelderkraker bij FC Groningen

De voetbalzaterdag werd afgetrapt in Volendam. Daar was Daryl van Mieghem de grote man tegen Vitesse. Hij maakte beide doelpunten voor de Volendammers.

FC Groningen - FC Emmen

FC Volendam - Vitesse

Feyenoord - AZ

Feyenoord ontvangt zaterdagavond AZ voor de absolute topper van het weekeinde in de Eredivisie. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst bedraagt slechts 2 punten, in Rotterdams voordeel.

Orkun Kökcü ontbreekt bij Feyenoord wegens een schorsing. Lutsharel Geertruida neemt de aanvoerdersband over. Dat komt mede omdat verdediger Gernot Trauner en doelman Justin Bijlow eveneens ontbreken.

Trainer Arne Slot van Feyenoord ziet raakvlakken tussen zijn ploeg en de tegenstander uit Alkmaar. „Ik denk dat we allebei herkenbaar en goed voetballen en we willen ook allebei graag aanvallen.” AZ-coach Pascal Jansen zei: „het kan in alle opzichten een mooie ’clash’ worden tussen twee ploegen die elkaar niet veel ontlopen.” Het duel in De Kuip begint om 21.00 uur.

Programma Eredivisie, speelronde 22

21.00 uur: Feyenoord - AZ

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard 3-1

Zondag