Live Eredivisie: Heerenveen komt uit scrimmage op voorsprong

De voetbalzondag wordt om 12.15 uur afgetrapt met de wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen.

SC Cambuur - SC Heerenveen

FC Utrecht - PSV

Go Ahead Eagles - FC Twente

Ajax - Sparta Rotterdam

Excelsior - NEC

Feyenoord - AZ

Feyenoord heeft de voorsprong op AZ in de Eredivisie vergroot tot 5 punten. De Rotterdammers wonnen het onderlinge duel in De Kuip in de slotfase met 2-1.

Bekijk ook: Kuip ontploft na late zege Feyenoord tegen AZ

FC Groningen - FC Emmen

Het is FC Groningen opnieuw niet gelukt een wedstrijd in de Eredivisie te winnen. De club bleef in het thuisduel met FC Emmen steken op een gelijkspel (1-1) en heeft nu al elf competitieduels op rij niet gewonnen.

Bekijk ook: FC Groningen in kelderkraker gelijk tegen tiental FC Emmen

FC Volendam - Vitesse

Daryl van Mieghem was de grote man bij FC Volendam in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-0). Hij maakte beide doelpunten voor zijn ploeg, die weer een beetje meer afstand nam van de onderste plaatsen van de Eredivisie.

Bekijk ook: Van Mieghem helpt FC Volendam langs rouwend Vitesse

Programma Eredivisie, speelronde 22

Zondag

12.15 uur: SC Cambuur - SC Heerenveen

14.30 uur: FC Utrecht - PSV

14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Twente

16.45 uur: Ajax - Sparta Rotterdam

20.00 uur: Excelsior - NEC

Uitslagen