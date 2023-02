Live Eredivisie: PSV wil AZ passeren via zege in Galgenwaard

FC Utrecht - PSV

Go Ahead Eagles - FC Twente

Ajax - Sparta Rotterdam

Excelsior - NEC

Feyenoord - AZ

Feyenoord heeft de voorsprong op AZ in de Eredivisie vergroot tot 5 punten. De Rotterdammers wonnen het onderlinge duel in De Kuip in de slotfase met 2-1.

Bekijk ook: Kuip ontploft na late zege Feyenoord tegen AZ

SC Cambuur - SC Heerenveen

De Friese Derby begon precies zoals op voorhand verwacht wordt van de strijd tussen SC Cambuur en SC Heerenveen: met enorm veel strijd en spektakel, zoals de vroege openingsgoal voor de thuisploeg. Toch trok Heerenveen aan het langste eind en zijn de zorgen bij Cambuur als nieuwe nummer laatst er niet minder op geworden: 1-2.

FC Groningen - FC Emmen

Het is FC Groningen opnieuw niet gelukt een wedstrijd in de Eredivisie te winnen. De club bleef in het thuisduel met FC Emmen steken op een gelijkspel (1-1) en heeft nu al elf competitieduels op rij niet gewonnen.

Bekijk ook: FC Groningen in kelderkraker gelijk tegen tiental FC Emmen

FC Volendam - Vitesse

Daryl van Mieghem was de grote man bij FC Volendam in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-0). Hij maakte beide doelpunten voor zijn ploeg, die weer een beetje meer afstand nam van de onderste plaatsen van de Eredivisie.

Bekijk ook: Van Mieghem helpt FC Volendam langs rouwend Vitesse

Programma Eredivisie, speelronde 22

14.30 uur: FC Utrecht - PSV

14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Twente

16.45 uur: Ajax - Sparta Rotterdam

20.00 uur: Excelsior - NEC

Uitslagen