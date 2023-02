Live Eredivisie: RKC Waalwijk ontvangt Fortuna Sittard

Alle ogen in de Eredivisie zijn dit weekeinde gericht op de topper tussen koploper Feyenoord en AZ, de nummer twee op de ranglijst. De aftrap is zaterdagavond om 21.00 uur in De Kuip. Een dag later ontvangt Ajax Sparta Rotterdam. PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht. Het Eredivisieweekeinde wordt vrijdag om 20.00 afgetrapt in Waalwijk waar RKC bezoek krijgt van Fortuna Sittard.