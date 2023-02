Statistieken Eredivisie: Feyenoord wint topper, Ajax pakt plek 2, PSV loopt averij op

Excelsior - NEC

Excelsior heeft ondanks vele goede kansen thuis verloren van NEC. Zelfs met tien man kregen de Rotterdammers in de tweede helft nog kansen op de gelijkmaker, maar in plaats daarvan maakten de Nijmegenaren in de slotfase gebruik van het overtal: 0-3.

Ajax - Sparta Rotterdam

Natuurlijk, het programma was niet het zwaarst denkbare. Maar Ajax is onder het bewind van John Heitinga naar de top van de Eredivisie geslopen. Door de overwinning op Sparta (4-0) – de vierde competitiezege op rij – staan de Amsterdammers inmiddels op de tweede plaats.

FC Utrecht - PSV

PSV heeft verzuimd de zieke trainer Ruud van Nistelrooy een figuurlijke opkikker te geven. Uit bij FC Utrecht bleven de Eindhovenaren op 2-2 steken, alweer het zevende puntenverlies in een uitwedstrijd dit seizoen en de vierde opeenvolgende uitwedstrijd zonder zege. Daardoor is de achterstand van PSV op koploper Feyenoord opgelopen tot zes punten en staan de titelkansen van de Brabanders flink onder druk.

Go Ahead Eagles - FC Twente

FC Twente is nog voor de confrontatie met PSV van komende zondag de aansluiting met de top-vier in de Eredivisie een beetje kwijt. Met een gehavende ploeg knoopte de club uit Enschede aan bij de zwakke resultaten in uitwedstrijden dit seizoen. In de Adelaarshorst verloor de club voor de vierde keer buitenshuis (2-0), waar het ook al vijf keer gelijk speelde.

SC Cambuur - SC Heerenveen

De Friese Derby begon precies zoals op voorhand verwacht wordt van de strijd tussen SC Cambuur en SC Heerenveen: met enorm veel strijd en spektakel, zoals de vroege openingsgoal voor de thuisploeg. Toch trok Heerenveen aan het langste eind en zijn de zorgen bij Cambuur als nieuwe nummer laatst er niet minder op geworden: 1-2.

Feyenoord - AZ

Feyenoord heeft de voorsprong op AZ in de Eredivisie vergroot tot 5 punten. De Rotterdammers wonnen het onderlinge duel in De Kuip in de slotfase met 2-1.

FC Groningen - FC Emmen

Het is FC Groningen opnieuw niet gelukt een wedstrijd in de Eredivisie te winnen. De club bleef in het thuisduel met FC Emmen steken op een gelijkspel (1-1) en heeft nu al elf competitieduels op rij niet gewonnen.

FC Volendam - Vitesse

Daryl van Mieghem was de grote man bij FC Volendam in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-0). Hij maakte beide doelpunten voor zijn ploeg, die weer een beetje meer afstand nam van de onderste plaatsen van de Eredivisie.

Uitslagen speelronde 22