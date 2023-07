Fenomenale Jonas Vingegaard deelt mokerslag uit aan Tadej Pogacar in Tour-tijdrit

Het verschil in het klassement tussen Vingegaard en Pogacar groeide naar 1 minuut en 48 seconden.

Woensdag volgt nog een zware Alpenrit met in de slotfase de beklimming van de Col de la Loze. Dat is de laatste beklimming in deze Tour van de buitencategorie. De finish ligt iets verderop in skioord Courchevel waar het nog even met een stijgingspercentage van 18 procent omhoog gaat. De Tour eindigt zondag in Parijs.

Pogacar wisselt van fiets

Vingegaard had bij het eerste meetpunt na 7 kilometer al de beste tussentijd. De Deen was daar 16 seconden sneller dan Pogacar. Die voorsprong liep alleen maar op. Voor de beklimming van de Côte de Domancy, na het tweede meetpunt waar de marge inmiddels 31 seconden was, wisselde Pogacar zijn tijdritfiets in voor een normaal model. Vingegaard deed dat niet. Maar bovenop was de voorsprong al opgelopen naar iets meer dan 1 minuut. Op de finish gaf Pogacar 1 minuut en 38 seconden toe. Van Aert, een erkend tijdrijder, volgde op een kleine 3 minuten.

Adam Yates, zevende in de tijdrit, schoof ten koste van de Spanjaard Carlos Rodríguez naar de derde plaats in het klassement. De strijd om de laatste podiumplaats zal voortduren want de Brit heeft slechts een voorsprong van 5 seconden op Rodríguez.

