Trots van Ankara wil vooruit met Seuntjens na tragedie

Seuntjens komt over van AZ, waarvoor hij drie jaar en 111 wedstrijden speelde. In een gesprek met de nieuwe trainer Arne Slot werd duidelijk dat deze zomer een transfer voor beide partijen de beste oplossing was. Die transfer kreeg maandag gestalte. Met Gençlerbirligi treft Seuntjens een club met een even bijzonder als tragisch verhaal.

Overlijden voorzitter

Liefst 39 jaar stonden de Alkaralar (Rood-Zwarten, red.) onder leiding van voorzitter Ilhan Cavcav, die in 2017 op 81-jarige leeftijd echter overleed aan de gevolgen van een val. „Dat maakte heel veel los in de club”, vertelt Seuntjens. Het drama had ook zijn weerslag op de sportieve prestaties van Gençlerbirligi, dat in het seizoen 2017/’18 zelfs degradeerde.

„Murat Cavcav, de zoon van de voorzitter, heeft het stokje overgenomen”, vervolgt Seuntjens. „Dat is nogal wat natuurlijk, het is niet niks als je vader plotseling overlijdt. Maar met hem promoveerde Gençlerbirligi na één seizoen weer naar de Süper Lig.”

Nu gaat de Nederlander zelf deel uitmaken van Gençlerbirligi. Seuntjens kwam zondag al aan in Ankara, omdat hij zich maandagvroeg moest melden voor de formaliteiten rond zijn transfer. „Ik moest er om half acht uit voor de medische keuring. Alles ging goed, al moest ik wel even wachten op de MRI-scan. Er was tussendoor namelijk een spoedgeval. Daarna hoorde ik dat alles goed was en was het rond. Wat ze van mij verwachten? De club ziet in mij een offensieve speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Dat ze verbaasd waren dat de deal rondkwam, zegt wel iets denk ik.”

’Heel zenuwachtig geweest’

Seuntjens, die nog zonder zijn vrouw en twee kinderen maar met zijn zaakwaarnemer Ali Dursun naar de Turkse hoofdstad vloog, erkent dat hij vooraf de nodige spanning voelde. „Ik heb heel zenuwachtige momenten gekend. Ook al in het vliegtuig hiernaartoe. Ik heb tussendoor telkens contact gehad met het thuisfront en constant met Ali gesproken.”

De Nederlander had ook eerder ook contact met Nadir Ciftçi, een van zijn nieuwe ploeggenoten bij Gençlerbirligi. Ciftçi speelde in het verleden in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en later voor onder meer NAC Breda. „Hij vertelde me dat het leven hier in Ankara heel mooi is en dat ik uiteindelijk een mooi huis of appartement krijg. Ik ga van het weekend direct op trainingskamp met de club in Oost-Turkije. Daarna gaat de club met mij en mijn vrouw op zoek naar een woning voor ons en mijn twee kinderen.”

’Ralf is heel trots op me’

Zijn transfer naar Turkije betekent ook dat Seuntjens straks op flinke afstand van zijn broer Ralf zit. De drie jaar oudere Seuntjens-telg speelde zelf nooit over de grens, maar verbond zijn toekomst onlangs aan De Graafschap. „Ralf is heel trots op me. We hebben een hele goede band, dus ik ben ook heel blij voor hem dat hij naar zo’n mooie club gaat.”

Mats Seuntjens in dienst van AZ. Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES