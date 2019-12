Willem II geeft zege op Ajax fraai vervolg

Willem II bezet voorlopig de derde plek in de competitie. Al kan PSVzondag bij een zege of gelijkspel in De Kuip tegen Feyenoord wel weer langszij komen. Vorige week verbaasden de Brabanders door in de Johan Cruijff ArenA Ajax met 0-2 te bedwingen. Het was de eerste competitienederlaag voor de Amsterdammers deze voetbaljaargang.

Twee schitterende treffers van Willem II zorgden ervoor dat de verrassing van het seizoen bij de rust op voorsprong stond. In de negende minuut soleerde Vangelis Pavlidis zich richting openingstreffer. Vlak voor rust scoorde Mike Trésor Ndayishimiye met een prachtige geplaatst schot. Tussen de doelpunten van de gasten uit Tilburg zorgde Rodney Kongolo ervoor dat het toch nog spannend was toen de rust aanbrak.

Vangelis Pavlidis en Mats Köhlert vieren de openingsgoal. Ⓒ BSR Agency

In de tweede helft slaagde Willem II erin om de voorsprong vast te houden en boekte de club voor de tiende keer dit seizoen een overwinning. Alleen Ajax en AZ scoorden meer driepunters, en staan ook boven Willem II op de ranglijst. Heerenveen, dat voor het duel slechts 2 punten minder had dan de verrassende Tilburgers, blijft vooralsnog vijfde.