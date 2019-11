Verlies Roemenië goed nieuws voor Oranje

De Zweden kwamen vrijwel nooit in de problemen en leidden bij rust al met 2-0. Marcus Berg opende de score, vervolgens bereidde de oud-speler van onder meer FC Groningen en PSV ook de treffer van Robin Quaison voor. Na de hervatting liet het elftal van bondscoach Janne Andersson de kansen om verder uit te lopen liggen.

Nederland heeft vermoedelijk baat bij het verlies van de Roemenen. De wedstrijden in groep C van de eindronde zijn verdeeld over Amsterdam en Boekarest. Beide landen krijgen bij directe plaatsing twee thuisduels. Als Roemenië zich niet direct plaatst en Oranje wel, levert dat voor het elftal van Ronald Koeman een extra duel in de Johan Cruijff Arena op.

Spanje, al eerder gekwalificeerd, versloeg in Cadíz Malta met 7-0. Álvaro Morata, Santi Cazorla, Pau Torres, Pablo Sarabia, Daniel Olmo, Gerard en Jesús Navas scoorden.

Denemarken wint eenvoudig

Denemarken heeft in groep D van de EK-kwalificatie met ruime cijfers gewonnen van het nog puntloze Gibraltar. De ploeg van bondscoach Age Hareide zegevierde in Kopenhagen met 6-0. De treffers kwamen op naam van Robert Skov (twee), Christian Eriksen (twee), Christian Gytkjaer en Martin Braithwaite.

Christian Eriksen heeft gescoord. Ⓒ AFP

Denemarken leidt in de poule met vijftien punten, gevolgd door Zwitserland met veertien punten. De Zwitserse ploeg versloeg Georgië in Sankt Gallen met 1-0. Invaller Cédric Itten kopte in de 77e minuut raak. Het duel stond onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

Nummer drie Ierland heeft twaalf punten. Tijdens de laatste speelronde op maandag speelt Ierland thuis tegen Denemarken en komt Zwitserland in en tegen Gibraltar uit.