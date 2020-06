Djokovic: coronamaatregelen rond US Open ’extreem’

„We mogen Manhattan niet in en zouden op het vliegveld moeten overnachten en we worden twee of drie keer per week getest. En we mogen ook maar één iemand meenemen naar Flushing Meadows. Dat is echt onmogelijk”, aldus de tennisnummer één van de wereld. „Ik bedoel je hebt je coach nodig, dan je fitnesstrainer en je fysiotherapeut.”

Djokovic, die de US Open drie keer op zijn naam schreef: „Ik had een telefoongesprek met de bazen van het tennis, het ging over de hervatting van het seizoen en dan vooral over de US Open, maar het is nog niet bekend of het wel doorgaat. De regels die we zouden moeten naleven om daar te kunnen spelen, die zijn extreem.”

Eerder al liet Rafael Nadal weten zich niets te kunnen voorstellen bij het doorgaan van de US Open. „We hebben gewoon meer informatie nodig over hoe de situatie in New York over een paar maanden is. En over hoe het virus zich ontwikkelt, want we moeten niet vergeten dat New York een van de coronabrandhaarden van de wereld is”, sprak de nummer 2 van de wereld. „Over een paar maanden de US Open? Ik hoop het.”