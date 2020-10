Live Nations League: Italië - Nederland

Oranje speelde in de Nations League al een keer eerder tegen Italië. Het eerste duel ging in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam met 0-1 verloren. Verder werd in de poule wel met 1-0 gewonnen van Polen en werd afgelopen zondag met 0-0 gelijkgespeeld tegen Bosnië en Herzegovina.

De nieuwe bondscoach Frank de Boer wacht nog op zijn eerste overwinning met Oranje. Zo ging het eerste (oefen)duel vorige week met 0-1 verloren tegen Mexico en kwam zijn ploeg tegen Bosnië en Hezegovina dus niet verder dan 0-0.