Video: vluchtende Bulgaarse scheidsrechter gaat viraal

De man moest op de vlucht nadat hij een speler van de bezoekers een gele kaart had gegeven.

Op een filmpje, verspreid via internet, is te zien dat de arbiter moet rennen voor zijn leven. Als hij de zijlijn heeft bereikt, dan blaast hij op zijn fluit als teken dat het duel na 21 minuten gestaakt is. De scheidsrechter is dan nog niet veilig.

Hij moet ballen ontwijken die op hem worden geschoten. En als hij weer woedende voetballers op zich af ziet komen, besluit hij te vluchten richting een nabijgelegen parkeerterrein.