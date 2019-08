City veegt vloer aan met West Ham

De regerend landskampioen legde een overtuigende wedstrijd op de mat in het Queen Elizabeth Park, waar de thuisclub geen moment ook maar aanspraak kon maken op iets wat op een stunt leek.

City maakte vanaf het begin de dienst uit en was in de openingsfase dreigend via schoten van Riyad Mahrez en David Silva. Na 25 minuten had City de openingstreffer te pakken. Kyle Walker kwam er sterk overheen aan de rechterkant en bediende Gabriel Jesus voor de 0-1.

Haller

West Ham (met Sébastien Haller als nieuwe aanwinst in de spits) meldde zich amper voor het doel van Ederson en zag vijf minuten na rust de achterstand verder oplopen. Kevin De Bruyne zette na een mooie demarrage Raheem Sterling vrij voor keeper Lukasz Fabianski, en de sneltrein van City rondde feilloos af.

Nadat Sterling een prachtige aanval die de 0-3 op leek te leveren wegens buitenspel zag afgekeurd, beleefde West Ham zijn sterkste fase. Issa Diop kopte net over, waarna zowel de ingevallen Javier Hernandez als Manuel Lanzini een inzet op katachtige gewijze gepareerd zagen worden door Ederson. Nadat City die storm had overleefd, gooide Sterling met een mooi wippertje over Fabianski de wedstrijd alsnog in het slot.

Koppositie

In de laatste tien minuten gaven Sergio Agüero (uit een strafschop die over moest nadat hij de eerste had gemist) en opnieuw Sterling de score een prachtig aanzien voor City, dat de koppositie in de Premier League direct weer stevig in handen heeft.

