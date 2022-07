Ontketende Vingegaard zet Tour op zijn kop en ziet Pogacar door het ijs zakken

De Tour ontplofte dus pas echt op de slotklim naar de Granon. Vingegaard demarreerde en Pogacar kon niet volgen. Sterker nog, hij zakte compleet door het ijs en verloor bijna drie minuten. De Tour volledig op z’n kop gezet door Jumbo-Visma! Pogacar staat nu niet eens meer tweede in het algemeen klassement, maar derde. Romain Bardet staat nu tweede.

Opschudding

In de afdaling van de Col du Télégraphe - zo’n 60 kilometer voor de meet - was er ineens opschudding in het peloton. Tiesj Benoot opende namens Jumbo-Visma de aanval, met zijn kopmannen Primoz Roglic en Vingegaard in zijn kielzog. De bedoeling was om Pogacar onder druk te zetten. Jumbo koerste duidelijk rond met een plan. De Sloveense geletruidrager kon aanhaken, net als Geraint Thomas (Ineos). De vier beste klassementsrenners deze Tour de France dus, tot zover dan.

Het peloton moest nog over de Col du Galibier en de Col du Granon, maar het leek nu al bijltjesdag. De deur stond overal open en menig renner kreeg het al rap moeilijk. En dat met nog twee monsterbergen in het vooruitzicht. Jumbo-Visma rookte iedereen op, terwijl Pogacar al vroeg alleen kwam te zitten, zonder ploeggenoten. Het is de enige manier om Pogacar te verslaan, was de gedachte. Roglic demarreerde op de Galibier en weer moest Pogi in de achtervolging. Echter, niet veel later, moest Roglic lossen. Voor het gevecht tussen Jumbo-Visma en Pogacar was dit spijtig, want dit was duidelijk in het voordeel van de tweevoudig Tourwinnaar.

Van der Poel

De koers was overigens al vroeg op gang gezet door Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De twee reden samen weg. Later ontstond zich een grote kopgroep, waar Van der Poel zich weer wat later zich liet uitzakken. Tijdens de beklimming van de Télégraphe besloot MvdP er de brui aan te geven en af te stappen.

Van der Poel en Van Aert vielen beide al vroeg aan. Ⓒ ANP/HH

Uit de kopgroep bleef Warren Barguil alleen over, maar het gat werd langzaam kleiner met de grote klassementsmannen. Hiertussen reden nog Van Aert, Pierre Latour en Simon Getschke, de leider in het bergklassement. Ondertussen moest ook Thomas zich laten uitzakken. Het werd weer een duel tussen Vingegaard en Pogacar.

Jumbo-Visma tegen het soepie (Pogacar)

De ware veldslag op de Galibier leek even voorbij. Bardet reed hier ook nog bij en ook de Franse hoop in bange dagen stond relatief kort in het klassement, dus erg ver mocht hij niet wegrijden van dit elitegroepje. Bij de afdaling van de Galibier kwamen de sterke mannen weer bij elkaar, buiten Roglic om. Die reed er te ver achter. Tactisch werd Jumbo weer wat sterker: Van Aert had zich laten terugzakken om zich te voegen bij Vingegaard. Ook de Jumbo-renners Steven Kruijswijk en Sepp Kuss meldden zich aan het front. De geel-zwarte brigade tegenover het soepie (Pogacar). Ion Izagirre en Nairo Quintana zaten hier inmiddels ook bij.

De vraag was: kon er nog iemand aan de boom schudden bij de beklimming van de slotklim Granon (11,3 km lang, stijgingspercentage 9,2 procent)? Barguil had vijf minuten voorsprong, maar was het genoeg tegen de grote kanonnen? Het wonder op wielen Van Aert had zich onderwijl laten terugzakken naar Roglic en bracht hem hoogstpersoonlijk naar de groep-Pogacar. Dit duurde maar even, want hij moest er ook rap weer af.

Pogacar leek het in de slotfase echter wel prima te vinden, getuige een glimlach naar de camera op de motor. Of was het schijn bedriegt en een hongerklop?

Quintana sloop weg uit de groep van de klassementsmannen, op weg naar Barguil. Opvallend: na al het geweld van Jumbo de ganse dag zat Vingegaard alleen op de slotklim, terwijl Pogacar nog Rafa Majka bij zich had en Thomas nog Adam Yates. Bardet ging achter Quintana aan. Een kleine 5 kilometer voor de finish probeerde Vingegaard het nog eens en voor het eerst deze Tour kraakte Pogi.

Majka probeerde het gat te dichten, maar Pogacar kon niet volgen. Sterker nog, de Sloveen viel helemaal stil en zakte door het ijs. Ook Thomas en reed bij de Sloveen weg. Vingegaard mocht enkele minuten later zijn armen in de lucht steken: een dubbelslag voor de Deen en Jumbo-Visma. En Pogacar? Minuten hierachter en wellicht ook de Tour verloren.