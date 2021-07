Sarina Wiegman weigert wedstrijd weg te geven om Team USA te ontlopen

Bondscoach Sarina Wiegman wil dat haar Leeuwinnen ook tegen China weer voor de overwinning gaan.

TOKIO - Nadat de gevangenisdeuren in het tijdelijke onderkomen in Sendai weer waren opengezwiept en de Leeuwinnen in een vermakelijk duel met Brazilië gelijke tred hielden (3-3), wacht Oranje dinsdag een nieuw probleem. Moet de Europees kampioen zich tegen China inhouden om wereldkampioen USA te ontlopen? No way, brult bondscoach Sarina Wiegman.