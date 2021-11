Feyenoord voor rust al klaar met PEC Zwolle: 4-0

Zo blijft Feyenoord de ploeg met de minste verliespunten in de Eredivisie. PEC staat nu nog troostelozer onderaan, met slechts 4 punten uit 13 duels.

Na ruim een half uur spelen was de wedstrijd al compleet gespeeld. Bryan Linssen had de score al in de 6e minuut had geopend. Voor rust scoorde hij nog een keer. Ook Luis Sinisterra en Guus Til deden een duit in het zakje waardoor Feyenoord na 45 minuten met een 4-0 voorsprong de kleedkamer kon opzoeken.

Spelers van Feyenoord vieren de 3-0 van Bryan Linssen, het was zijn tweede treffer. Ⓒ ANP

In de tweede helft bleef een vijfde treffer uit. Er gebeurde niet veel. Tyrell Malacia probeerde het nog een keer van afstand, maar PEC-goalie Kostas Lamprou voorkwam voorlopig de vijfde tegentreffer. Ook invaller Cyriel Dessers, die in de 66e minuut in het veld kwam voor Linssen, wist dit keer het net niet te vinden. Invaller João Carlos Teixeira schoot in de slotfase nog op de paal.

Slot geniet een helft

Trainer Arne Slot was vooral tevreden over de eerste helft. „Toen ging het makkelijker dan verwacht”, zei hij. „We maakten vier mooie goals en waren erg dominant. We leverden enorm veel energie dat was mooi om te zien.”

„In de ideale wereld maak je dan na rust nog een paar extra goals”, zei Slot bij ESPN. „Maar in de tweede helft was het wachten totdat de scheidsrechter zou fluiten voor het eindsignaal. Het was niet erg inspirerend meer. Gelukkig zijn we niet tegen een domme rode kaart of tegendoelpunt aangelopen. Uiteindelijk is dit gewoon een goed resultaat.”

Schreuder wacht nog veel werk

Schreuder had zich iets anders voorgesteld van zijn debuut als hoofdtrainer van PEC. „Ik maak me geen zorgen, anders was ik niet aan deze klus begonnen. Maar we gaan alles meenemen van deze wedstrijd. Ik heb zoveel momenten gezien waaraan we moeten werken. En we moeten de kopjes niet laten hangen als het tegen zit. Dat heb ik ze in de rust verteld. Ze blijven na een tegendoelpunt wel heel erg lang in de teleurstelling zitten.”

