Bouju grijpt naast finaleticket op EK Indoor

Bouju behoorde ook niet tot de twee sprinters die op basis van hun tijd een finaleplek afdwongen. In de series maakte Bouju meer indruk. Hij won zijn heat in een persoonlijk record van 6,59. Dat was 1 honderdste boven het Nederlands record (6,58) van Joris van Gool, die in de series al werd uitgeschakeld. Bouju hoopte in de halve finales sneller te gaan dan in de series, maar hij miste de power op de laatste meters. De Zweed Henrik Larsson won de heat in 6,56, de Brit Jeremiah Azu werd tweede in 6,59.

De Italiaan Samuele Ceccarelli plaatste zich met 6,47 als snelste voor de finale. Zijn landgenoot, olympisch kampioen 100 meter Lamont Marcell Jacobs, zette 6,52 op de klok. Jacobs is de titelverdediger.

Visser als snelste door op 60 meter horden

Nadine Visser is de EK indooratletiek in Istanbul overtuigend begonnen. De 28-jarige titelverdedigster op de 60 meter horden won vrij eenvoudig haar serie in 7,88 en kan zondag op jacht gaan naar haar derde gouden medaille op rij op het onderdeel.

Visser werd in 2021 (Torun) en in 2019 (Glasgow) Europees kampioene indoor. Zondag loopt ze eerst de halve finales. De finale vormt daarna het sluitstuk van het toernooi in de Ataköy Arena. In de series was ze de snelste van allemaal.

Maayke Tjin A-Lim en Zoë Sedney haalden ook rechtstreeks de halve finales door bij de eerste drie in hun serie te eindigen. Tjin A-Lim liep in haar heat naar de tweede plaats in 8,03, Sedney werd derde in haar race in 8,08.

Foppen en Verbaandert door naar finale 3000 meter

Mike Foppen en Tim Verbaandert hebben op de EK indooratletiek in Istanbul de finale bereikt van de 3000 meter. Verbaandert eindigde in zijn serie als vierde en plaatste zich rechtstreeks. Foppen ging door op basis van zijn tijd van 7.51,61. Hij werd achtste in zijn serie. Die klassering betekende geen directe doorgang naar de eindstrijd, maar hij behoorde wel tot de drie ’tijdsnelste’ atleten die zondag ook mogen uitkomen in de finale.

Verbaandert werd pas laat toegevoegd aan de Nederlandse equipe. Hij had niet voldaan aan de limiet voor de EK indoor, maar stond nog net hoog genoeg op de Europese ranking om mee te mogen doen. Hij liep in een serie die werd gewonnen door de Jakob Ingebrigtsen. De Noorse grootheid gaat in Istanbul voor de dubbel; hij won vrijdag al de 1500 meter.

Titelkandidaat Vloon mist finale polsstokhoogspringen

Menno Vloon ontbreekt zondag in de finale van het polsstokhoogspringen op de EK indooratletiek in Istanbul. De 28-jarige atleet werd uitgeschakeld in de kwalificaties. Hij kwam tot een hoogte van 5,55 meter en dat was ruim onvoldoende om bij de beste acht te zitten die om de medailles gaan springen.

Het was een tegenvaller voor Vloon, die vooraf zelfs gold als kandidaat voor de gouden medaille omdat de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis ontbreekt in Istanbul. Vloon prijkte met zijn beste seizoensprestatie van 5,91 als nummer 1 op de startlijst.

De Zaankanter gaf na afloop aan dat hij de scherpte miste. „Ik heb de afgelopen drie nachten niet geslapen”, zei hij in de catacomben van de Ataköy Arena. „Ik heb geen idee waardoor het kwam. Ik ben niet ziek en voelde me ook niet gespannen.”

Vloon had al veel moeite met zijn aanvangshoogte. Pas in zijn derde poging wipte hij over 5,40. Hij ging vervolgens wel in één keer over 5,55, maar de drie sprongen op 5,65 mislukten.

Polsstokhoogspringer Koppelaar haakt met blessure af

Rutger Koppelaar heeft zich teruggetrokken voor het polsstokhoogspringen bij de EK indooratletiek in Istanbul. De 29-jarige atleet deed nog wel de warming-up in de Ataköy Arena, maar besloot zich af te melden wegens „fysieke klachten”, meldde de Atletiekunie.

Koppelaar was al niet helemaal fit naar Istanbul gereisd, maar wilde toch proberen mee te doen aan de EK. Bij het inspringen werd hem duidelijk dat het beter was niet van start te gaan in de kwalificaties. De atleet uit Dordrecht sprong dit jaar een persoonlijk record van 5,82 meter.