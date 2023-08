Arne Slot: ’Goede Johan Cruijff Schaal geeft vertrouwen, maar verbind er geen conclusies aan’

ZEIST - Kampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV werken met een grotendeels fitte selectie toe naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal vrijdag in De Kuip. Bij de Rotterdammers zijn spits Santiago Gimenez en nieuwkomer Calvin Stengs nog niet in staat om een volledige wedstrijd te spelen, terwijl aanvoerder Gernot Trauner inmiddels wel weer hersteld is van een knieblessure, maar nog niet fit genoeg is om in actie te komen. Dat heeft Feyenoord-trainer Arne Slot in Zeist verteld op de persconferentie voorafgaand aan de officiële seizoensopener.

PSV-trainer Peter Bosz, Luuk de Jong, Feyenoord-captain Gernot Trauner en trainer Arne Slot. Ⓒ ANP/HH