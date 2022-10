Vitesse achtervolgd door keepersleed: Kjell Scherpen weer uit roulatie

Vitesse wist afgelopen zaterdag met 0-3 bij SC Cambuur te winnen, maar een smetje op de winstpartij in Leeuwarden was het uitvallen van Scherpen. Door zijn knieblessure moest de goalie na 55 minuten spelen vervangen worden door Daan Reiziger.

Eerder dit seizoen werd Scherpen bij een blessure ook al vervangen door Reiziger. Dat was in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Aanvankelijk stond dit seizoen Jeroen Houwen onder de lat bij Vitesse maar hij raakte na twee wedstrijden zijn plek kwijt aan de van Brighton gehuurde Scherpen. Vorig seizoen verdrong Houwen op zijn beurt doelman Markus Schubert uit de basis. De Duitser maakt ook nog altijd deel uit van de selectie maar is dit seizoen nog niet in actie gekomen.