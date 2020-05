Armstrong linkt kanker aan dopinggebruik: ’Ik zeg geen nee’

Volgens Cycling Weekly geeft de nu 48-jarige Amerikaan toe dat hij op zijn 21e al doping gebruikte. „Als ik het goed heb, was dat op mijn 21e”, aldus Armstrong, die op die leeftijd nationaal - én wereldkampioen op de weg werd. Armstrong vertelt dat hij begon met cortisonen, een stresshormoon dat prestatiebevorderend werkt.

Epo

„En daarna kwam epo, dat van een heel ander niveau was”, zegt Armstrong. „Het effect van epo op de prestaties was zo groot, dat was de wielerwereld absoluut niet gewend.” Tussen 1999 en 2005 won de Amerikaan onder meer zeven keer op rij de Tour de France. Die overwinningen werden hem in 2012 afgenomen nadat hij schuldig werd bevonden aan het gebruik van doping.

Armstrong wekte rond de eeuwwisseling veel sympathie, omdat hij teelbalkanker overwon en vervolgens uitzonderlijk goede prestaties noteerde in onder meer de Tour de France. De gele Livestrong-bandjes, verwijzend naar zijn foundation die slachtoffers van en onderzoek naar kanker ondersteunde, waren veel te zien in de wielerwereld.

Groeihormonen

En in de documentaire legt Armstrong ook de link tussen zijn dopinggebruik en de teelbalkanker die hij overwon. „Ik weet niet of het met elkaar te maken heeft gehad, maar ik zeg zeker geen nee. „Groeihormonen hebben op een paar soorten cellen een groeistimulerende werking. Zou het niet logisch zijn dat als er iets slechts in zou zitten, dat dan eveneens zou groeien?”