Mario Götze moet PSV ook tegen Olympiakos inspireren: ’Hij is ready’

Met Mario Götze in de gelederen krijgt PSV een kwalitatieve boost. Ⓒ Getty Images

EINDHOVEN - Eindelijk kan PSV over Mario Götze beschikken in topduels. De Duitser is klaar voor de loodzware return tegen Olympiakos donderdag voor de Europa League en de Eredivisie-topper zondag tegen Ajax. Voorlopig dan. Dat voorbehoud moet altijd worden gemaakt bij de Duitse vedette, die ondanks zijn WK-treffer door fysiek leed nooit écht uitgroeide tot een toonaangevende speler in het internationale topvoetbal. Maar wel kan hij PSV in zijn eentje zoveel beter maken.