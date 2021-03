Op de hoogte blijven van het laatste Formule 1-nieuws? Abonneer u op de nieuwsbrief

Autosport

Testdag 2 in Bahrein: Sergio Pérez en Fernando Alonso in actie

Na Max Verstappen op vrijdag is het op zaterdag de beurt aan Sergio Pérez om zoveel mogelijk kilometers te maken in de RB16B. Tijdens de tests in Bahrein maakt ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zijn officieuze rentree.