Transferbal rolt na vertrek van Timber en Tadic ook bij Ajax

AMSTERDAM - Op de komst van de transfervrije Branco van den Boomen en het talent Benjamin Tahirovic na was het lang oorverdovend stil bij Ajax. Maar sinds vrijdag rolt de transferbal ook in Amsterdam. Jurriën Timber bracht – nog los van zijn riante salaris – in totaal 45 miljoen euro in het laatje door zijn droomtransfer naar Arsenal af te ronden en Dusan Tadic verloste de club van zijn jaarloon van 6,5 miljoen euro. Door het vertrek van de grootverdieners kan directeur Sven Mislintat vol aan de bak om de gemankeerde selectie te versterken.

Josip Sutalo is in beeld om in Amsterdam de opvolger te worden van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber. De verdediger is international van de Kroatische voetbalploeg. Ⓒ ProShots