Weer succes Jumbo-Visma in Tour: Laporte wint 19e etappe

In de kop van het klassement veranderde er wel iets: Jonas Vingegaard verloor door een breuk in het peloton vijf seconden op zijn grote concurrent Tadej Pogacar, maar de Deen heeft het geel nog heel stevig om zijn schouders. Vingegaard houdt een voorsprong van 3.21 minuut op de Sloveen.

Direct bij de start raakte een kopgroep weg, met daarin Taco van der Hoorn. De renners moesten echter opnieuw kort stoppen vanwege een demonstratie. Het peloton moest na zo’n 30 kilometer even in de remmen knijpen in de negentiende rit van Castelnau-Magnoac naar Cahors. Langs de weg was rook van rookbommen te zien.

De kopgroep van vijf renners werd door de organisatie gemaand te stoppen. Nadat het peloton de vluchters was genaderd, kregen zij weer toestemming om te vertrekken. Het peloton wachtte daarna zo’n anderhalve minuut en kon toen ook weer de rit hervatten.

Aanval Pogacar

Uiteindelijk bleef Van der Hoorn met nog drie vluchters over: Matej Mohoric, Mikkel Honoré en Quinn Simmons. Het peloton had ze bijna te pakken (8 seconden), maar het kat en muisspel tussen peloton en vluchters werd op dat moment toch gewonnen door de koplopers. Voor even dan, bij het enige ’klimmetje’ van de dag schoot Simmons alleen weg. Het heuveltje brak het peloton uiteen, waardoor Fabio Jakobsen de slag miste.

Tadej Pogacar reed ondertussen lek, maar kon zonder tijdverlies terugkeren. De klimmetjes en waaiers hadden het peloton wel uit elkaar getrokken. Eenzame strijder Simmons werd ook bijgehaald, toen Pogacar ineens een aanval deed. De Sloveen werd echter al rap weer bijgehaald.

Wanhoopsoffensief

De rit leek - zoals vooraf al gedacht - uit te draaien op een massaspurt. Een wanhoopsoffensief van het drietal Fred Wright, Jasper Stuyven en Alexis Gougeard leek aardig te lukken, zie hielden steeds rond de 30 seconden op het naderende peloton, waar de sprinttreintjes nog ver te zoeken waren. Op 12 kilometer voor de meet was er van een georganiseeerde jacht nog geen sprake.

Met nog 5 kilometer was het verschil nog maar 10 seconden. Met nog 2 kilometer voor de boeg reden de drie er nog steeds, met nog maar enkele seconden... ze haalden het dan ook niet. Laporte wel, die iedereen uit het wiel sprintte en een prachtige zege pakte.